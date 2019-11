Cristina Chiabotto e i debiti con il Fisco (per 2,5 milioni di euro): dovrà vendere i negozi

Cristina Chiabotto nei guai con il Fisco. L'ex Miss Italia e conduttrice di numerose trasmissioni televisive è in un brutta situazione debitoria e, per questo, ha presentato e ottenuto una procedura di liquidazione, prevista dalla legge 3 del 2012, la cosiddetta legge "salva-suicidi", varata per scongiurare le posizioni di crisi debitoria di piccoli imprenditori e liberi professionisti o di famiglie e consumatori che non arrivano a fine mese.

Cristina Chiabotto e i debiti col Fisco: venderà i negozi per pagare (parzialmente)

Davide Petrizzelli su TorinoToday racconta i particolari della vicenda che coinvolge la 33enne soubrette torinese. Il giudice Matteo Buffoni del tribunale di Ivrea (Torino) ha emesso lo scorso 8 novembre il decreto in cui dichiara aperta la procedura, chiesta dalla stessa Cristina Chiabotto con un'istanza presentata il 3 giugno precedente, ossia prima del matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio dello scorso 21 settembre. Contestualmente, il giudice ha nominato liquidatore Massimo Savio e ha disposto la pubblicazione del decreto, che è possibile trovare sul sito internet del tribunale.

Secondo l’istanza presentata dall'ex Miss Italia e conduttrice torinese, il debito nei confronti dei creditori è di circa due milioni e mezzo di euro e riguarda soprattutto cartelle notificate dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, scrive TorinoToday:

"Per oltre 2,1 milioni riguarda cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (la ex Equitalia); per 252mila euro si tratta di un debito con l'Agenzia delle Entrate; per 93mila euro con la Banca Sella; c'è anche un piccolo debito con un condominio torinese per spese non pagate".

La conduttrice sanerà parte del debito vendendo i negozi di cui è proprietaria, a Torino e Borgaro Torinese, insieme alla sorella. "La posizione debitoria della ricorrente - scrive il giudice Buffoni nel decreto visionato in esclusiva da TorinoToday - si manifestava in modo prorompente nell’anno 2014 in conseguenza di verifiche effettuate dalla guardia di finanza di Torino in relazione al periodo 2008-2013, all’esito delle quali veniva accertato un comportamento elusivo (non fraudolento) e di conseguenza veniva ripreso a tassazione un reddito superiore rispetto a quello dichiarato". Il giudice precisa anche che, per questo motivo, negli anni passati le sono state pignorate somme in entrata per un valore di circa 167mila euro. TorinoToday ha provato a contattare più volte l'entourage di Cristina Chiabotto per accogliere chiarimenti e repliche in merito alla vicenda, al momento senza ricevere risposta.