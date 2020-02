Per la vicepresidente dell'Argentina gli italiani sono mafiosi per genetica: è polemica

Hanno suscitato polemiche e critiche le parole della vicepresidente dell'Argentina Cristina Kirchner, che ha definito gli italiani "geneticamente" mafiosi.

Durante la presentazione del suo libro 'Sinceramente' alla Fiera del Libro a L'Avana, l'ex presidente argentina ha sostenuto che la "guerra giudiziaria" che la vede coinvolta avrebbe una "componente mafiosa", a causa degli antenati italiani dell'ex presidente Mauricio Macri. "La componente mafiosa della guerra giudiziaria ha portato alla persecuzione dei miei figli, in particolare di Florencia", ha detto Kirchner. "Deve essere questa componente mafiosa, che deriva dai suoi antenati ... come ha denunciato un giornalista del quotidiano 'Página 12" quando ha parlato della 'ndrangheta italiana. Sì, deve essere per questi antenati", ha aggiunto Kirchner, riferendosi a Macri.

Kirchner è stata denunciata all'Ufficio Anticorruzione (OA) dalla Fondazione Apollo per aver "violato le norme etiche nell'esercizio della funziona pubblica". Le espressioni usate dalla Kirchner secondo la Fondazione "presentano un carattere discriminatorio, in quanto attribuisce una sospetta condotta mafiosa di una persona ai suoi 'antenati', come se i comportamenti etici o contrari all'etica non dipendessero dalla libera determinazione degli esseri umani ma dalla loro discendenza, dalla loro origine etnica". Nella nota la Fondazione ha ricordato che "contrariamente alla tesi italofobica dell'ex presidente, due dei nostri più grandi leader, che incarnano onestà, distacco personale, protezione del patrimonio dello Stato e disinteresse per il patrimonio straniero e proprio, sono Manuel Belgrano e Arturo Illia, entrambi discendenti di italiani".

El día de hoy, los dirigentes de la Fundación Apolo @yamilsantoro y @magioncalda han denunciado a @CFKArgentina , por sus declaraciones italofóbicas! pic.twitter.com/7yBpEcSbgr — Fundación Apolo (@FundApolo) February 10, 2020

Il presidente in carica Alberto Fernandez ha preso le distanze dalle affermazioni di Kirchner, sottolineando che "i valori dell'Italia sono fondamentali in Argentina" e postando su Twitter una sua foto insieme all'ambasciatore italiano a Buenos Aires Giuseppe Manzo.