Cavalcavia crolla e travolge le auto in transito

Un ponte pedonale è improvvisamente crollato a Miami su un'autostrada a sei corsie causando la morte di almeno una persona e diversi feriti. Lo riferiscono i media locali.

Secondo una notizia diffusa dalla polizia ci sarebbero 'diversi morti' .

I video caricati sui social network mostrano le auto schiacciate dal cavalcavia. La struttura che era ancora in costruzione non è lontana dalla università internazionale della Florida.

Il ponte pedonale crollato oggi a Miami era stato inaugurato il 10 marzo: serviva per collegare due parti del campus della Florida International University.

Crolla ponte pedonale: le ultime notizie

Come racconta l'emittente televisiva statunitense CNN il ponte era stato installato per rendere agli studenti e ai pedoni la vita più facile. In questo momento non è ancora chiaro il numero dei morti, ma sotto al ponte ci sono diverse auto intrappolate.

Il crollo è avvenuto nel giorno in cui cinque ministri si sono presentati a una commissione parlamentare americana dicendo che "le infrastrutture della nazione si stanno sbriciolando". Il segretario al Commercio, Wilbur Ross, ha detto che abbiamo "un disperato bisogno di sistemare e realizzare nuove strade, ponti, superstrade, ferrovie".

