Crolla un ponte a Calcutta, auto sotto le macerie: ci sono morti e feriti

Tragedia a Calcutta, in India. Il ponte Majerhat è crollato, provocando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre 16.

Secondo il Times of India si tratterebbe di un bilancio provvisorio destinato ad aggravarsi, visto che diversi veicoli, compreso un bus, sono ancora intrappolati sotto le macerie. Alle operazioni di soccorso sta partecipando anche l'esercito.

More visuals from the spot where part of Majerhat bridge in South Kolkata has collapsed. #WestBengal pic.twitter.com/Jg75o9qFzI