Il cuore si ferma per 18 ore: salvo per miracolo

Arriva dalla Francia una storia che ha dell'incredibile. Un uomo è sopravvissuto dopo che il suo cuore è rimasto fermo per 18 ore. I medici dell'ospedale di Montpellier, dove l'uomo di 53 anni è stato salvato, non potevano credere ai loro occhi. Una sorta di miracolo, avvenuto con tutta probabilità grazie al freddo.

Come racconta il quotidiano francese 'Le Midi Libre', il 53enne è stato ritrovato privo di sensi sulle sponde del fiume Orb e le sue condizioni sono apparse subito gravi. L'uomo era in fatti in uno stato di forte ipotermina, con la temperatura corporea che era scesa sotto i 22 gradi. Dopo essere andato in arresto cardiaco, le persone che lo hanno trovato hanno fatto diversi tentativi di rianimarlo, senza riuscirsi.

Quando è arrivato all'ospedale di Montpellier, i medici erano convinti che le possibilità di salvarlo rasentassero lo zero. Invece, dopo 18 ore, i macchinari del reparto di rianimazione hanno registrato un nuovo e inatteso battito cardiaco. I fatti risalgono allo scorso 12 marzo, ma la notizia è stata pubblicata soltanto in questi giorni dai media transalpini. Il primario dell'ospedale, Jonathan Charbit, ha confermato tutto in una intervista: “Il paziente si sta riprendendo. Adesso cammina e risponde”.