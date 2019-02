Si è svegliata dal coma la sorella di Marisa, uccisa a coltellate dall'ex marito

Dopo la tragedia arriva una buona notizia da Curno, Comune di 7.500 abitanti nell'hinterland di Bergamo, dove ieri è stata uccisa a coltellate Marisa Sartori, una ragazza di 25 anni, uccisa con una coltellata al cuore dall'ex marito Ezzedine Arjoun, 35enne egiziano, poi arrestato dalle forze dell'ordine. La sorella della vittima, la 23enne Deborah, rimasta gravemente ferita durante la colluttazione tra Marisa e l'ex coniuge, si è svegliata dal coma.

Curno, Deborah si è svegliata dal coma

Come racconta BresciaToday, la ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Papa Giovanni XXIII e oggi si è svegliata dal coma: almeno una buona notizia dopo il terribile omicidio che ha sconvolto la famiglia. Uno zio della vittima ha parlato di "tragedia annunciata": in passato la vittima avrebbe denunciato l'ex marito, che l'avrebbe ripetutamente minacciata.

"Devo sopravvivere per i miei genitori" ha dichiarato Deborah, dopo che la mamma Giusi le ha svelato il drammatico destino della sorella. Adesso i medici vogliono che resti in assoluto riposo ancora per un giorno, poi domani verrà sentita dai carabinieri.