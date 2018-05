Giuseppe Conte, prima grana sul curriculum: la New York University non ha traccia di lui

Prima grana per Giuseppe Conte, ancor prima di ricevere da Sergio Mattarella l'incarico per la formazione di un governo. Il 54enne avvocato e insegnante di diritto è stato indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come il prossimo presidente del Consiglio.

Di lui si sa davvero poco, sul suo curriculum Conte ha scritto di aver perfezionato i suoi studi giuridici nel 2008 e nel 2009 alla New York University.

Una portavoce dell'ateneo ha però comunicato al New York Times di non avere trovato traccia della presenza di Conte né come insegnante né ricercatore né come studente.

La portavoce della New York University ha aggiunto che forse Conte potrebbe aver frequentato dei corsi da uno o due giorni organizzati dall’università e per i quali non vengono mai conservati documenti.

In ogni caso la NYU esclude che tra il 2008 e il 2009 Giuseppe Conte abbia frequentato i veri e propri corsi di Legge nella Grande Mela.

Si attende la replica del probabile prossimo premier.

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV