Daniele, 5 anni e una malattia rarissima: per portarlo in America servono 50mila euro

Gara di solidarietà per aiutare il piccolo Daniele, un bimbo di Palermo affetto da una rarissima malformazione arterio-venosa cerebrale (MAV). La sua storia è diventata virale sui social network e in queste ore tantissime persone stanno sostenendo la raccolta fondi per permettere al bambino di essere operato in America dal chirurgo Michael Lawton.

"Lui è Daniele, ha 5 anni, è sempre stato un bambino allegro, vivace e spensierato..." racconta Valentina La Barbera, zia del bimbo, su GoFundMe. L’incubo inizia "un giorno indimenticabile di un anno fa, quando Daniele accusa "delle terribili fitte alla testa e comincia a vomitare ripetutamente... la mamma e il papà corrono al pronto soccorso pediatrico pensando ad un semplice virus". Il bambino viene dimesso, "ma la tregua dura poco". Già dopo due giorni "ricomincia ad avere gli stessi sintomi... a quel punto vengono fatte tac e risonanze che tolgono ogni dubbio .... ha una malformazione arterio-venosa cerebrale congenita, chiamata MAV".

"Dal pronto soccorso dell'ospedale Cervello lo trasferiscono urgentemente a Messina con l'elisoccorso perché a Palermo non sono in grado di aiutarlo" racconta ancora la zia. "Non hanno mai visto un caso del genere. Esami e tac a Messina non sono sufficienti. Inizia una ricerca estenuante per cercare una soluzione Si arriva così al Gaslini di Genova, mentre l'emorragia per fortuna si riassorbe ma il pericolo resta: può risanguinare da un momento all'altro".

Nel febbraio del 2019 il bambino viene operato: nonostante la situazione molto complessa si procede ad una embolizzazione, occlusione selettiva dei vasi arteriosi che riforniscono la lesione. "Sembra tutto essere andato alla grande. Ma qualcosa dopo 6 mesi non va di nuovo. Si scopre che ha un aneurisma. Si riparte per Genova. Dopo gli esami la brutta notizia: troppo rischioso operarlo".

Adesso l'unica persona che può aiutarlo definitivamente si trova oltreoceano, in Arizona precisamente. L’obiettivo è arrivare a 50mila euro. Finora ne sono stati raccolti poco meno di 5mila. Ma una speranza c’è: "Il dottor Michael Lawton, che conosce il caso di Daniele, ci farà sapere quando visiterà il bambino, ed eventualmente procederà all'operazione". La campagna per aiutare il bimbo è raggiungibile a questo link.