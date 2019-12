Finisce con lo scooter contro un muro: muore giovane promessa del nuoto

Natale drammatico a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca. Dario D'Alessandro, un ragazzo di 16 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte, mentre si trovava in sella al suo scooter.

Dario D'Alessandro morto in un incidente a Capezzano Pianore (Lucca)

Come riporta la Gazzetta di Lucca, la dinamica è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione il 16enne avrebbe perso il controllo del motorino, finendo contro un muro dopo aver urtato un'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Dario, classe 2003, era una giovane promessa del nuoto. Era stato convocato più volte dalla Nazionale Italiana per i Mondiali Junior di Nuoto Pinnato e questa estate aveva primeggiato a livello nazionale nelle distanze 50 apnea, 50, 100 e 200 nuoto pinnato.