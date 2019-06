Coi guanti in lattice per bonificare l'ufficio occupato dal Pd: bufera sul capogruppo Lega

Quando si è accorto che non stava facendo una gran figura, ha cancellato tutto in fretta e furia da Facebook. Ma la frittata ormai era fatta. Protagonista della vicenda è Dario Giagoni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale in Sardegna. Si è fatto immortalare mentre con guanti in lattice e uno strofinaccio puliva le poltrone del suo nuovo ufficio, prima di lui occupato da Pietro Cocco, capogruppo Pd.

"Una bella rinfrescata e pulizia del nuovo ufficio - scrive un Giagoni evidentemente di buon umore - per spazzare via il passato e prepararci alle nuove sfide. Le porte del mio nuovo ufficio sono aperte a tutto il popolo sardo". Ma le immagini non sono particolarmente eleganti, e le reazioni non mancano.

Dario Giagoni (Lega), polemiche per le foto su Facebook

"Apprendiamo da talune foto postate sui social - commenta Emanuele Cani, segretario regionale del Pd - che il capogruppo della Lega al Consiglio regionale ironizza sulla pulizia del suo ufficio con guanti in lattice e un simbolo del Partito Democratico tenuto con la punta delle dita. Ogni commento appare anche superfluo, ognuno si qualifica per il suo modo di fare e il suo operato. Stia pure tranquillo il capogruppo della Lega, i locali sono puliti da persone capaci che svolgono un decoroso lavoro e di cui lei dimostra di avere ben poco rispetto".

Anche il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana si aspetta che "Giagoni formuli le sue scuse pubbliche alle persone che ha ritenuto di offendere col suo squalificante, dal punto di vista umano, politico e istituzionale, post, e che, in assenza delle scuse, intervenga il presidente del Consiglio regionale Michele Pais al fine di ripristinare un minimo di decoro e di rispetto all'interno delle istituzioni".