Coronavirus, De Luca scatenato: "Siamo di fronte all'imbecillità totale..."

"C'è qualche imbecille in Campania che ha fatto questa osservazione: abbiamo realizzato posti letto di terapia intensiva non occupati. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Ma perché, i posti devono essere occupati al 100%? Ringraziamo il padreterno se abbiamo i posti realizzati e non occupati da malati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook che tiene ogni venerdì.

"Siamo di fronte all'imbecillità totale - ha aggiunto De Luca - continueremo a realizzare posti letto in terapia intensiva per stare tranquilli in autunno, quando avremo l'epidemia influenzale e presumibilmente un ritorno dell'epidemia da Covid".

"Abbiamo anticipato le misure del governo, sarebbe stata un'ecatombe"

"Ho una grandissima preoccupazione l'impressione netta che ci sia stato in Italia un crollo psicologico e istituzionale. E' come se non avessimo retto più la linea del rigore" ha poi aggiunto De Luca ospite del webinar settimanale promosso dal Centro Studi Americani ed Edra. "Seguiremo la linea della Campania: voglio aprire tutto ma per sempre, non aprire e chiudere dopo una settimana".

"Abbiamo anticipato una serie di misure che il Governo ha preso 15 giorni dopo, senza sarebbe stato una ecatombe" ha detto ancora il presidente della Regione Campania. "Abbiamo fatto 'scelte di guerra' impegnative, raddoppiando i posti in terapia intensia". E ancora: "Ho i brividi se penso ad ottobre, con le scuole aperte e l'epidemia di influenza - e per questo renderemo la vaccinazione obbligatoria - che ha una sintomatologia sovrapponibile al Covid. Sarà l'inferno".