Amazon ritira le decorazioni natalizie a tema Auschwitz, il Memoriale: "Inquietanti"

Dopo la denuncia su Twitter del Memoriale di Auschwitz, Amazon ha deciso di ritirare una serie di decorazioni natalie sulle quali erano presenti immagini dal campo di sterminio polacco. Tra gli oggetti in vendita anche apribottiglie e tappetini per il mouse.

"Vendere 'decorazioni natalie' con immagini di Auschwitz non è appropriato. Le immagini Auschwitz su un apribottiglie sono inquietanti e irrispettose. Chiediamo ad Amazon di rimuovere gli articoli di questi fornitori", aveva twittato l'account del Memoriale, linkando e condividendo le foto degli oggetti in questione. Un tweet successivo riportava notizia di altri oggetti in vendita.

In seguito alle numerose proteste, Amazon ha ritirato in prodotti, che già da sabato sera non risultavano più in vendita, come ricordato dal New York Times. Un portavoce del colosso americano ha fatto sapere in una nota che gli oggetti sono stati rimossi e che "tutti i venditori devono seguire le nostre lineaguida e chi non lo fa incorre in sanzioni, compresa la potenziale rimozione dell'account". Secondo la policy di Amazon, infatti, è proibito vendere prodotti "collegati a tragedie" che non siano libri o materiale audiovisivo.