Roma, l'ultima frontiera del degrado: decine di denti abbandonati tra i rifiuti

In piena emergenza rifiuti a Roma, non bastano i sacchetti di spazzatura che traboccano dai cassonetti pieni lungo le strade e i marciapiedi della città. Nella zona di Montesacro, ai piedi di uno dei cassonetti del quartiere, sono stati ritrovati denti abbandonati - decine e decine di canini e incisivi -, probabilmente umani, sparsi in terra.

Con tutta probabilità si tratta di un caso di rifiuti speciali smaltiti indebitamente da un dentista. “E’ un fatto gravissimo, con questo abbiamo visto tutto”, commentano i residenti pronti a segnalare quel cimitero di denti alle forze dell’ordine. Si rincorrono rabbia e stupore sui social.

“Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 - racconta all’Adnkronos Mario, un pensionato 73enne residente in zona - ho subito chiamato il numero unico di emergenza. Alle 14 è arrivata la polizia, mi ha identificato e ha trovato intorno ai cassonetti anche un contenitore in plastica con altri denti all’interno”.