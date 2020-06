Fallisce catena odontoiatrica, pazienti rimasti senza denti ma con i debiti

La catena odontoiatrica Dentix Italia ha fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare. Succursale di una catena spagnola, Dentix è presente nel nostro Paese con 57 ambulatori, concentrati in 12 regioni e, da giorni, gli operatori non rispondono più ai pazienti e le cliniche sembrano aver cessato, di fatto, l’attività. Sono centinaia i pazienti coinvolti nella vicenda che ripete lo stesso copione del fallimento di un’altra clinica odontoiatrica, Idea Sorriso, che ha lasciato senza cure e con molti debiti i cittadini che avevano prenotato delle cure.

Secondo quanto denunciano le associazioni di consumatori, i pazienti avrebbero infatti acceso un finanziamento per affrontare le cure odontoiatriche: la clinica avrebbe inccassato subito l’intero ammontare della parcella lasciando al consumatore gli interessi da riconoscere alla finanziaria.

Federconsumatori si è messa a disposizione dei cittadini coinvolti per offrire loro assistenza e informazioni in merito ad una possibile class action a tutela del piano giuridico e medico-legale.

"Le cure odontoiatriche per troppi cittadini sono divenute un vero e proprio calvario - spiega l'associazione - abbandonati dal settore pubblico, vittime, nel privato non regolato, di società di capitali, votate al puro incasso finanziario e spesso prive di deontologia medica. Per questo ci siamo rivolti al Ministro Speranza, chiedendo un incontro per discutere e pianificare una necessaria e urgente riforma del settore, che preveda, da un lato, investimenti diretti da parte del settore pubblico (Stato e Regioni), dall’altro, una regolazione del settore privato che metta al centro la forma societaria della Società Tra Professionisti (STP), con uno stop alle società di capitali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.