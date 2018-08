No vax in classe, bimba trapiantata costretta a restare a casa: parte la denuncia

Due genitori trevigiani hanno sporto una denuncia contro ignoti per omissione d'atti d'ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia perché la loro bambina, sana ma con un deficit immunitario, era stata costretta a restare a casa e a non poter andare alla scuola materna per non subire il contagio di una malattia infettiva contratta da due compagni di classe non vaccinati. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere del Veneto.

L'episodio risale allo scorso maggio, scrive Il Gazzettino, ma la denuncia è stata depositata in Procura in questi giorni. "La scuola - si sostiene nella denuncia - doveva allontanare i minori perché nel maggio 2018 sussisteva l’obbligo di vaccinazione come requisito d’accesso alla materna". La bambina è una paziente trapiantata, già sottoposta al primo vaccino risultando "non responder" (cioè non produce anticorpi dopo il vaccino) e che non poteva qiundi essere sottoposta al scecondo, rimanendo esposta al contagio della malattia, in questo la varicella, come ha spiegato all'Ansa la mamma.

"La magistratura deve prendere posizione sui vaccini, perché i dirigenti scolastici non possono trattare il problema con superficialità. Non è un fatto ideologico, è una questione seria", ha aggiunto poi la mamma, costretta a tenere a casa la figlia per cinque settimane. "I magistrati - prosegue la donna - devono esprimersi in maniera tale, con condanne se serve, perché i dirigenti delle scuole d’infanzia si adeguino alle norme, senza sconti. Più vaccinati ci sono, più i nostri figli sono al sicuro. Non si possono mettere in una classe bambini non vaccinati per motivi medici con altri non vaccinati per motivi ideologici",