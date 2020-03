Sorpreso a imbrattare un muro, prima scappa poi si scusa così davanti ai poliziotti: "Mi piace disegnare"

Un giovane sorpreso a imbrattare i muri di Vico Sirio a Foggia è stato sorpreso e denunciato. Quando nella mattinata di giovedì i poliziotti delle Volanti di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, dopo un intervento in Piazza Mercato, transitavano in Vico Sirio, hanno notato nei pressi del sottopassaggio condominiale un ragazzo con uno zainetto sulle spalle, impegnato a imbrattare i muri del sottopasso.

Quando ha visto gli agenti,il ragazzo è scappato in via Manzoni, ma è stato raggiunto poco dopo in via Catalano. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di tre bombolette spray, immediatamente sequestrate. Si è giustificato dicendo che gli piace disegnare. La faccia tosta di certo non gli manca, ma non è bastata al 22enne per evitare la denuncia per il reato di danneggiamento aggravato.