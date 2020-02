Insulti a una deputata per una spalla nuda in Aula, lei replica: "Non sono una sgualdrina"

Durante un intervento alla Camera dei Comuni a Westminster, la ministra-ombra laburista per la Cultura Tracy Brabin ha indossato un abito che le ha lasciato scoperta una spalla e per questo è stata duramente criticata. Su Twitter, dove le foto di Brabin sono circolate molto, diversi utenti si sono chiesti se il suo fosse un abbigliamento adatto per il Parlamento o per qualsiasi altro luogo di lavoro. Altri, come spesso purtroppo avviene, hanno calcato la mano insultando e dando a Brabin della prostituta.

Dopo le polemiche, la stessa Brabin ha risposto su Twitter: "Non sono: una pu***na, con i postumi di una sbronza, una prostituta, sul punto di allattare, una sgualdrina, ubriaca, non sono stata appena sbattuta su un secchione dell'immondizia. Chi avrebbe mai pensato che la gente potesse scaldarsi tanto per una spalla…".

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF