Deputato tradito dalla telecamera: finisce in mutande durante la diretta

Aveva indossato un camicia blu ben stirata, ma non i pantaloni, confidando che l'inquadratura non avrebbe rivelato le parti basse. Invece, qualcosa deve essere andato storto e Luke Ming Flanagan, europarlamentare irlandese della Sinistra unitaria europea, si è collegato in videochiamata con il Parlamento Ue, in mutande.

È successo durante una diretta della commissione Agricoltura dell'Eurocamera. Flanagan, seduto sul letto di casa, tra l'altro non ancora rifatto, si è collegato per un intervento, ma ha evidentemente sbagliato l'inquadratura.

Il video ha fatto presto il giro dei social. Già una volta un video di Flanagan era diventato virale: in quell'occasione si tratto' del suo intervento al Parlamento in cui accusava l'allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, di averlo preso in giro chiamandolo "Gesù" per via del suo aspetto.