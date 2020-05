Detenuti fanno colletta e regalano 56 tablet ai malati Covid: "Sappiamo cos'è la solitudine"

"Vogliamo mostrare a tutti quello di cui siamo capaci" hanno detto al cappellano del carcere. Detto fatto. Un grande gesto. I detenuti del carcere di Busto Arsizio hanno raccolto oltre 2mila euro per comprare 56 tablet da regalare ai malati covid-19 ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese, che in questo modo potranno più facilmente comunicare con i propri cari. Un saluto a una madre o a un figlio quando si è separati dal resto del mondo e si sta combattendo contro un virus insidioso hanno un valore inestimabile. Un gesto di solidarietà fantastico che arriva insieme a un messaggio di vicinanza: "Sappiamo cosa vuol dire essere isolati, non poter sentire la famiglia". Il direttore del carcere di Busto Arsizio, Orazio Sorrentini ha consegnato i dispositivi in ospedale nella giornata di giovedì 30 aprile insieme al cappellano don David Maria Riboldi.

Una storia di cuore e solidarietà - racconta VareseNews - che arriva da chi vive ogni giorno la privazione della libertà: "Hanno mostrato a tutti ciò di cui sono capaci. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per comprare i tablet i 400 detenuti della casa circondariale hanno raccolto ben 2.177 euro in donazioni (una media di 5 euro a testa) e tutto senza che nessuno di loro abbia uno stipendio, a differenza di quanto avviene in altre strutture. "I detenuti di Busto Arsizio non solo si sono mostrati recalcitranti alle rivolte che portarono a evasioni di massa e morti ma hanno deciso di distinguersi in positivo per la loro generosità", ha commentato il capo della polizia penitenziaria, Rossella Panaro