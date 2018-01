Figli a carico? Cambiano i requisiti per l'indipendenza dalla famiglia

Cambiano le regole alle detrazioni fiscali per figli a carico e più in particolare aumenta la soglia di reddito entro la quale i figli possono essere considerati a carico fiscale dei genitori per presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero i modelli 730 o Redditi (ex Unico).

Figli "indipendenti" con un reddito di 4mila euro

La Manovra 2018 alza la soglia di reddito che fa diventare “indipendente” il figlio e sale dagli attuali 2.840,51 euro a 4mila euro. Questo vale solo per i figli di età non superiore a 24 anni e a partire dal 1 gennaio 2019. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.

Per l’aumento della platea di beneficiari delle detrazioni per i figli a carico il Governo ha stanziato risorse pari a 92,8 milioni di euro per il 2019, 132,5 milioni per il 2020 e 119,1 per il 2021. A beneficiarne, secondo le stime del ministero dell’Economia, saranno circa 132mila contribuenti.