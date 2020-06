Di Maio alza la voce: "Pronti a chiudere le frontiere a chi non ci rispetta"

L'Italia apre le frontiere, ma è anche pronta a richiudere. A lanciare l'ultimatum, rivolto ai Paesi che hanno messo paletti nei confronti degli italiani, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 'Corriere della Sera'. "Crediamo nello spirito europeo, ma siamo pronti a chiudere le frontiere a chi non ci rispetta" ha affermato il ministro. "Crediamo nella collaborazione ma anche nella reciprocità - ha aggiunto - E' lo spirito che porterò nei miei viaggi in Germania, Slovenia e Grecia. L'Italia si è distinta per la trasparenza e i nostri dati sono molto confortanti. Non vogliamo sollevare polemiche, ma se qualcuno pensa di chiuderci la porta in faccia solo per i propri interessi, allora risponderemo. Davanti ai personalismi la porta la chiuderemo anche noi. Ma c'è un dialogo costruttivo da parte di molti Stati".

"Con il collega tedesco Mass i rapporti sono ottimi, il 5 andrò a Berlino per discutere di Libia e flussi turistici - ha detto ancora il titolare della Farnesina - Di fronte alle nostre preoccupazioni su presunti corridoi sulla base di accordi bilaterali, la Germania ci ha rassicurato". Sulla Grecia Di Maio ha precisato che sentirà "oggi stesso" l'omologo, mentre "il 9 sarò ad Atene per mostrare, dati alla mano, la situazione reale in tutte le nostre regioni".

La Grecia apre all'Italia, ma test a passeggeri provenienti da 4 regioni

La situazione in ogni caso è in evoluzione. Nelle ultime ore Atene ha di fatto aperto le frontiere all'Italia, ma a precise condizioni. Nello specifico, i passeggeri provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto saranno sottoposti a un test all'arrivo. Se negativo, il viaggiatore dovrà osservare 7 giorni di autoisolamento. Se positivo, la quarantena sarà di 14 giorni.