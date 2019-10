Di Maio: "Da piccolo volevo fare il poliziotto"

"Io volevo fare il poliziotto quando ero piccolo e quando sono arrivato al liceo ho iniziato come rappresentante degli studenti. Ho iniziato nel Movimento nel 2007 prima ancora che fosse il M5s e alla fine del 2012 decisi di candidarmi alla Camera e nel 2013 sono stato eletto". Lo ha rivelato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del M5s, nella registrazione della puntata del ‘Maurizio Costanzo show’ in onda stasera au Canale 5.

Di Maio al Maurizio Costanzo Show: "Non sono mai soddisfatto di me stesso"

"Giocavo con i miei cugini in giardino, come sport facevo un po di nuoto, a calcio non ero un granchè" ha aggiunto il leader dei 5 Stelle che sul lavoro si è descritto come un perfezionista. "Io non mi accontento mai di quello che faccio, non sono mai soddisfatto. Provo a migliorarmi, questa esperienza che va avanti da 7 anni mi ha permesso di realizzare una serie di cose ma tante altre sono ancora da realizzare".

E la vita di coppia? Di Maio ha ammesso di essere geloso, ma non troppo: "Il giusto, la mia non è una gelosia morbosa, con quella non si vive. Io mi fido fino a prova contraria".

Prova canora per Di Maio al Maurizio Costanzo

Su richiesta del conduttore, il capo politico del Movimento ha provato a intonare in un primo momento la canzone 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitrice del Festival di Sanremo un anno fa, ma con scarso successo. Poi è passato al celebre brano di Pino Daniele 'Napule è'.