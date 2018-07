Dichiarata morta dopo un incidente: si sveglia nella cella dell'obitorio

Ha dell'assurdo quello che è successo a Carletonville, in Sudafrica. Una donna, dichiarata morta dopo un incidente stradale, si è svegliata viva e vegeta all'interno di una cella frigorifera dell'obitorio. La scoperta sconvolgente è stata fatta da un inserviente che, durante le consuete pratiche per mantenere il cadavere, si è accorto che la donna respirava ancora. Immediato il trasporto in ospedale dove la donna è attualmente ricoverata.

Come riporta il sito della Bbc, i medici che erano intervenuti sul luogo dell'incidente, avvenuto lo scorso 24 giugno, avevano rivelato ai media locali che la donna non presentava segni vitali, non respirava e non aveva polso, motivo per cui erano state avviate le procedure per la dichiarazione di morte. Invece la donna era tutt'altro che deceduta. Mentre i medici la tengono sotto osservazione, la famiglia vuole sapere come possa essere accaduta una svista simile.