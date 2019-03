Diego, in vacanza e ora grave in ospedale: servono migliaia di euro per riportarlo a casa

Doveva essere una vacanza, si è trasformata in un incubo. Diego Iacuzzi, 53enne friulano residente a Torreano di Cividale in provincia di Udine, è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Bangkok, in Thailandia. Ha contratto un'infezione intestinale che gli ha intaccato anche i polmoni. Come se non bastasse, deve fare i conti con una situazione che gli complica notevolmente il ritorno in Italia: per aiutarlo e farlo rientrare al più presto, i suoi familiari si stanno prodigando, ma la vicenda presenta diverse difficoltà.

Diego Iacuzzi, friulano grave in ospedale a Bangkok in Thailandia

Nicola Angeli racconta la sua storia su UdineToday. L'uomo è in ospedale a Bangkok, intubato. E' cosciente, ma è molto debilitato. La scorsa notte lo ha raggiunto il fratello Gianni, per cercare di capire meglio la situazione e comprendere quali sviluppi possa presentare. La cognata Raffaella ha lanciato un appello social per cercare aiuto. "Per portarlo nel nostro Paese ci vorrebbe una cifra che, a seconda di chi agisce e del quadro clinico, va dai 60 ai 100mila euro. Prima di partire si era tutelato con una polizza sanitaria che avrebbe dovuto coprire eventuali spese fino a 250mila euro - racconta Raffaella - ma al momento, secondo quanto ci ha fatto sapere la compagnia, la pratica è stata chiusa".

La somma appare subito come un ostacolo enorme, come del resto sarebbe per la maggior parte delle persone.

"Si tratta di una grossa quantità di denaro - spiega Raffaella -, ma informandosi su tutti i canali possibili quello è l'ammontare. Ho parlato con varie realtà che si occupano di questioni simili e i prezzi sono di quell'entità, a volte anche superiori. Avevo trovato un'associazione che sarebbe partita nei giorni scorsi proprio dalla capitale thailandese e avrebbe potuto imbarcarlo per 100mila euro come "prezzo di favore", altrimenti l'importo standard, per quel tipo di trasporto, è addirittura di 170mila euro nel loro caso".

Questo genere di conti hanno un senso relativo per il momento, perché è necessario capire come starà Diego nei prossimi giorni. "Mio marito starà lì fino a lunedì - racconta Raffaella - e cercherà di ponderare al meglio tutto. Diego potrebbe anche migliorare e in quel caso, imbarcandolo su una carrozzina, con 6 o 7mila euro ce la potremmo cavare. Anche un miglioramento meno consistente, ma comunque sensibile, potrebbe far dimezzare i prezzi che conosciamo. Nel caso in cui dovessero decidere di operarlo ci sarà comunque una cifra da spendere. Fino a questo momento abbiamo speso 15mila euro e l'ospedale ci richiede un altro bonifico da altri 10mila euro, e i costi lievitano per forza di cose di giorno in giorno".

"Le autorità italiane sul posto sanno tutto da subito - ci dice Raffaella -. Ci hanno garantito che in quella struttura sanitaria operano medici preparati, ma al tempo stesso sanno che è difficile valutare bene se è il caso di affrontare interventi sul posto o portarlo via in queste condizioni rischiando parecchio. E se dovessero decidere di operarlo quando mio marito non sarà più là? Come farà, da solo, ad affrontare tutto questo?".