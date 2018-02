Il diesel come le sigarette: "Uccide 5 volte più della benzina" (e a breve costerà di più)

Il diesel torna al centro del dibattito pubblico, dopo che i giudici tedeschi hanno autorizzato i Comuni a vietare la circolazione delle auto a gasolio nei centri urbani e dopo che, ieri, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che a partire dal 2024 non circoleranno più auto con motore diesel nel centro della capitale. Il diesel, insomma, è sotto attacco, scrive EuropaToday. E lo è soprattutto in quei Paesi europei dove i risultati della lotta allo smog continuano ad essere sconfortanti. Come la Germania e l'Italia, per l'appunto, nel mirino dell'Ue per i livelli d'inquinamento dell'aria al di sopra dei limiti di legge.

"Le emissioni dei motori diesel causano il tumore del polmone". Lo scrisse nero su bianco l'Organizzazione mondiale per la sanità nel 2012. Per la precisione, fu lo Iarc, il centro internazionale di ricerca sul cancro dell'Oms, a stabilire che "le prove scientifiche sono inconfutabili e le conclusioni del gruppo di lavoro sono state all'unanimità". L'Oms ha "promosso" le emissioni diesel nel gruppo 1, quello delle sostanze cancerogene certe, soprattutto per il cancro al polmone (ma anche per quello alla vescica), a fare compagnia a sostanze come l'arsenico, l'amianto, il carbone, il cadmio e, chiaramente, le sigarette.

Ma c'è di più. E' di poche ore fa la notizia che in diverse stazioni di servizio del Belgio il prezzo del diesel ha superato per la prima volta quello della benzina, diventando il carburante più costoso.