Dieselgate, multa da 1 miliardo a Volkswagen

Un miliardo di euro. A tanto ammonta la multa inflitta dalla procura di Braunschweig, in Germania, a Volkswagen per il caso dieselgate. In particolare, come riferisce Quattroruote, l’azienda è stata sanzionata per aver venduto, tra il 2007 e il 2015, oltre 10 milioni di auto dotate di "funzioni software non ammesse”. La casa automobilistica, che si era dichiarata già responsabile dello scandalo emissioni, ha annunciato di non voler fare ricorso.

"Così facendo – si legge in una nota diramata dalla Procura - la Volkswagen ammette la propria responsabilità per la crisi del diesel e ritiene che ciò rappresenti un ulteriore importante passo verso il superamento di quest'ultimo". Con la multa la Volkswagen chiude ogni contenzioso con le autorità tedesche in merito alla vicenda del dieselgate.