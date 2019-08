Ragazzina dimentica il farmaco salvavita: la polizia glielo fa recapitare da Roma a Verona

Una ragazzina di 13 anni che dimentica un farmaco per lei fondamentale e l'aiuto della polizia che, insieme al personale ferroviario, riesce nell'intento di farlo arrivare da Roma a Verona. A raccontare la storia è Agente Lisa, uno dei canali social più conosciuti della polizia, che in un lungo post ha raccontato la vicenda.

“Era un pomeriggio di questa estate caldissima - si legge nel racconto sui social fornito dalla polizia di Stato - quando una mamma si è accorta che il farmaco necessario alla figlia per curare una patologia da cui risulta affetta fin dalla nascita era rimasto fuori dalla valigia. La figlia però si trovava già a chilometri di distanza. La mamma, disperata poiché impossibilitata a mettersi in viaggio per Verona, ha tentato l’ultima chance: correre fino alla stazione Termini e chiedere aiuto alla polizia ferroviaria, i cui agenti immediatamente hanno richiesto la collaborazione di qualche ferroviere”.