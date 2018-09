Si ferma a fare benzina in autostrada e dimentica la moglie in autogrill

Ha dimenticato la moglie in un autogrill ed è andato via. E' veramente incredibile quanto successo ad una coppia di anziani di Isola del Liri (Frosinone) lo scorso fine settimana. I coniugi, ottantenni, erano andati in vacanza da alcuni parenti e si erano fermati in un autogrill sull’autostrada Roma-L'Aquila per fare rifornimento. La donna ne aveva approfittato per andare al bagno. Quando però è tornata nell'area di servizio il marito era già ripartito.

Alla povera signora non è rimasto altro da fare che chiamare il coniuge al telefono. La cosa singolare è che quando l'uomo le ha risposto, la prima cosa che le ha detto è stata "ma dove stai?". La moglie spazientita gli ha detto che era rimasta dove lui l'aveva lasciata. E solo in quel momento l'anziano ha realizzato quanto accaduto. E dire che si era pure arrabbiato perché in macchina parlava alla moglie che non le rispondeva.

A suo dire non si era nemmeno accorto che la coniuge era scesa dall'auto per andare il bagno. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che tornare indietro per riprendersi la sua dolce metà.