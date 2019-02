Dimentica un vaso da 10mila euro sul treno: scatta la caccia al 'tesoro'

Un uomo di 76 anni ha dimenticato sul treno su cui stava viaggiando una valigia contente un vaso realizzato da Pablo Picasso, dal valore di circa 10mila euro. E' successo in Germania, dove la polizia tedesca ha subito avviato le ricerche per ritrovare l'opera dal nome 'Le Hibou', che raffigura un gufo di colore bianco, nero e blu.

Come riporta il quotidiano tedesco Der Spiegel, il 76enne ammessa di aver perso la borsa con il vaso al suo interno durante un cambio di treno avvenuto nei pressi della città di Hamm. Nonostante l'immediato avviso della compagnia ferroviaria, del gufo di Picasso nessuna traccia. Il proprietario trasportava l'opera protetta in un involucro di cartone, con sopra scritto il contenuto artistico e il valore, un motivo in più per pensare che qualcuno, trovatosi di fronte a questo 'tesoro', abbia deciso di portarlo via.

Il vaso 'Le Hibou' è stato realizzato dall'artista spagnolo nel 1953, durante il periodo in cui lavorava nell'atelier di Madoura, in Francia. Mentre le ricerche delle forze dell'ordine proseguono, ecco un'immagine del vaso diffusa dalla polizia di Sankt Augustin.