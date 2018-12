"Stanco e stufo, Tria mai così vicino alle dimissioni": il retroscena bomba

Chi lo ha incontrato di persona e ci ha parlato nelle ultime convulse giornate lo ha trovato "stanco e stufo". Il ministro dell'Economia Giovanni Tria "è tentato dalle dimissioni più che in qualunque altro momento, da quando venne chiamato a sorpresa nel governo sei mesi fa". Lo afferma il Corriere della Sera, con un retroscena firmato dal vicedirettore Federico Fubini, che nel titolo mette enfasi "sull'isolamento" del titolare del dicastero di Via XX Settembre.

Non è certo la prima indiscrezione di stampa su possibili dimissioni di Tria, finora mai verificatesi e talvolta direttamente smentite dall'interessato. Il ministero del Tesoro è uno dei dicasteri chiave, e le tensioni legate al passaggio parlamentare della manovra sono in qualche misura fisiologiche: ma il ministro valuta tutti gli scenari.

Infatti secondo il quotidiano Tria è "così tanto" tentato "da avere già segnato mentalmente un momento nel quale potrebbe passare la mano: durante la pausa di fine anno, quando la legge di Bilancio sarà stata approvata in Parlamento. Non si tratta di una decisione già presa - prosegue l'atticolo, citando fonti anonime - quindi Tria potrebbe restare al suo posto come del resto è già successo dopo vari incidenti".

"Ma chi ha parlato con lui racconta di averlo trovato stanco sul piano fisico e mentale ma soprattutto 'stufo' di subire dal governo quelli che considera colpi alla sua credibilità. Ultimo in ordine di tempo, il comunicato di Salvini e Di Maio domenica scorsa - si legge - nel quale i due leader politici ignorano Tria e sottolineano solo la loro fiducia nel premier Giuseppe Conte".