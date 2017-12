Disabile prigioniera nella casa popolare: "Non so più com'è la vita fuori"

Costretta a stare sempre nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina Ater di Montesilvano, in via Rimini, senza ascensore: è l'incredibile storia di Agnese Scerpa. La donna, malata di Sclerosi laterale amiotrofica, è disabile e non esce più di casa da tre anni. Siamo andati a incontrarla: ecco il suo appello alle istituzioni.

Servizio a cura di Barbara del Fallo, redazione IlPescara