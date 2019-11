"Non è un paese per disabili": treni off limits per chi viaggia in carrozzina

Treni con gradini troppo alti, stazioni con banchine non a norma e l'obbligo di prenotare un viaggio, seppure breve, con almeno 12 ore di anticipo. È l'incubo dei trasporti per le persone disabili che vivono quotidianamente un'odissea anche solo per poter salire su un treno regionale.

Per dimostrare quanto persino nella civilissima Milano le barriere architettoniche rendano quasi off limits i viaggi con Trenitalia, Trenord e ATM, abbiamo messo una telecamera nascosta ad Andrey Chaykin, fondatore del gruppo 'I disabili pirata', chiedendo a controllori, macchinisti e addetti all'assistenza per le persone in carrozzina quale sia la procedura alla quale attenersi per poter liberamente viaggiare con un treno regionale o un Frecciarossa. Il risultato? Stazioni spesso totalmente non attrezzate e burocrazia a non finire.