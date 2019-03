La sua carrozzina è troppo grande, Luigi deve scendere dal bus: "Viaggiare è un diritto"

Vuole fare sentire la sua voce, e lo fa in modo netto e insindacabile: "Noi dobbiamo viaggiare. Noi disabili dobbiamo viaggiare come gli altri. Come tutti" - il signor Luigi è arrabbiato. Anche questa mattina (infatti sarebbe già successo in passato a quel che dice l'uomo) si è visto negare un diritto, quello di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico: siamo in corso Grosseto a Torino, doveva prendere il bus della linea 75.

TorinoToday l'ha intervistato (video di Gioele d'Urso). I fatti: Luigi sta aspettando alla fermata del bus. Quando arriva il mezzo l'autista estrae la pedana e lo fa salire sul mezzo, ma una volta sopra l'inconveniente: la carrozzina sul quale viaggia il signor Luigi è più grande dell'alloggiamento e la cintura che lo dovrebbe assicurare è troppo corta. L'autista non riesce a metterlo in sicurezza. È a quel punto che il signor Luigi dovrebbe scendere dal mezzo, ma l'uomo si rifiuta.

In corso Grosseto arriva anche un addetto dell'azienda trasporti che cerca di trovare una soluzione facendo arrivare alla fermata un altro bus, ma anche quest'ultimo mezzo non è adeguato. "Non è la prima volta che blocco un bus. Stamattina dovevo andare a un funerale. La mia carrozzina motorizzata è a norma. Siamo noi ad aver chiamato la polizia" - ha detto.

Alcuni autobus dell'azienda locale dei trasporti non sarebbero dotati di postazioni adeguate ad alloggiare alcuni nuovi modelli di carrozzine motorizzate.