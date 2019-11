Sei disabile e vuoi prendere un mezzo pubblico a Milano? Ti attacchi al tram

Viaggiare sui mezzi Atm a Milano è una vera e propria impresa per i disabili. Un'inchiesta di MilanoToday, giunta già alla seconda puntata, mostra le difficoltà che incontra chi è costretto a muoversi in carrozzina e ha necessità di utilizzare il trasporto pubblico.

Dopo aver testato l'accessibilità dei treni, il gruppo "Disabili pirata" seguito dal videomaker Giampolo Mannu ha affrontato la sfida di bus e tram. Le limitazioni sono tante, nonostante gli investimenti milionari fatti da Atm a luglio 2019 per aggiornare il parco mezzi in circolazione, ancora obsoleto e non attrezzato al trasporto dei passeggeri in carrozzina.

"Anche solo prendere l'autobus diventa un problema per il solo fatto di essere in due, entrambi carrozzati", spiegano i 'pirati' Andrey e Maklo. "E se ci trovassimo una fidanzata in carrozzina come faremmo?"