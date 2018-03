Strani dischetti invadono le spiagge, risolto il "giallo"

Risolto il mistero dei dischetti di plastica che nei giorni scorsi hanno invaso le coste del Tirreno. Il mare ha riversato sugli arenili del Lazio questo materiale e il fenomeno ha interessato in particolare Torvaianica e Anzio, ma anche il litorale di Tarquinia, in provincia di Viterbo. I dischetti altro non erano - come già si sospettava - che i filtri fuoriusciti da un depuratore in prossimità della foce del Sele.

Il mistero dei dischetti che hanno invaso il litorale

Come riferisce RomaToday, da ulteriori verifiche svolte presso il depuratore sospetto, il personale della Guardia Costiera ha potuto accertare l'avvenuta fuoriuscita dei filtri che, a causa di un cedimento strutturale di una vasca dell'impianto, si sono riversati nel fiume Sele per poi confluire nel Mar Tirreno, dove per effetto delle correnti si sono distribuiti lungo le coste della Campania e del Lazio, fino a raggiungere il litorale meridionale della Toscana.

Mentre prosegue l'attività di accertamento sul sito in questione, le informazioni finora acquisite sono state comunicate alla competente Autorità Giudiziaria di Salerno che ha assunto il coordinamento delle indagini. Determinante è stata l'attività del personale del Nucleo Speciale d'Intervento della Guardia Costiera, coordinato dal Reparto Ambientale Marino.