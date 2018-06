Biglietti del treno gratuiti per scoprire l'Europa: via alle iscrizioni

Tra il 9 luglio e il 30 settembre 15mila ragazzi dell'Unione Europea potranno viaggiare in Europa gratis grazie ad un concorso promosso dal Parlamento Europeo. Il nuovo "interail" si chiama "DiscoverEU" e per parteciparvi occorre essere maggiorenni e rispondere ad un quiz.

L'iniziativa nasce da un’idea proposta all’evento europeo per i giovani (EYE, dall’inglese European Youth Event) promosso dal Parlamento Ue nel 2014. Europa Today spiega come funziona.

DiscoverEU, come partecipare al nuovo interail

La prima registrazione online sarà disponibile dal 12 giugno (ore 12) fino al 26 giugno 2018, mentre una seconda aprirà più avanti.

Possono partecipare alla prima procedura di iscrizione i cittadini dell’Ue che al 1° luglio 2018 abbiano compiuto i 18 anni. Per iscriversi, occorre fornire i dati personali e una descrizione dettagliata del viaggio che vuoi fare andando sul sito del programma. Subito dopo devi rispondere alle 5 domande del quiz riguardanti l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e le iniziative dell’Ue per i giovani. Alla fine devi rispondere a una domanda di spareggio che consentirà alla Commissione europea di fare una classifica dei partecipanti qualora riceva un numero troppo elevato di domande. Una volta selezionati, i partecipanti dovranno iniziare il viaggio tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018.

DiscoverEU, viaggiare in gruppo

Si può partecipare singolarmente o come gruppo di massimo 5 persone. I gruppi devono nominare un capogruppo, che compila il modulo e risponde al quiz e alla domanda di spareggio. Quando presenta la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve trasmettere ai membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo gli altri membri del gruppo possono registrarsi online e compilare i loro dati personali. Tutti i membri del gruppo devono avere 18 anni.

DiscoverEU, il viaggio

Il biglietto consente di viaggiare da uno a 30 giorni in non più di quattro paesi dell’Ue utilizzando il treno come mezzo di trasporto principale. Con il biglietto si potrà prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti.L'uso delll'aereo sarà consentito solo in situazioni particolari in cui il viaggio in treno non fosse possibile, ad esempio per persone che provengono da regioni periferiche. I viaggiatori con disabilità potranno ricevere aiuti supplementari, come la copertura dei costi di un accompagnatore o di un cane guida.

Per maggiori informazioni sul programma consultare la sezione dedicata all’interno del Portale europeo per i giovani.