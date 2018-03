Non viene promosso perché uomo: funzionario risarcito con 300mila euro

Discriminato perché uomo: per questo motivo un funzionario dell’amministrazione pubblica austriaca è stato risarcito con oltre 300mila euro (319.368 per la precisione), per essere stato ingiustamente 'sorpassato' da una collega.

Il protagonista della vicenda, Peter Franzmayr, ha presentato un esposto per discriminazione di genere dopo aver mancato la promozione interna presso il ministero dei Trasporti nel 2011, con il posto assegnato alla collega Ursula Zechner.

La Corte amministrativa federale gli ha dato ragione, accertando che Zechner “ha potuto godere di un percorso privilegiato ben identificabile, trattata fin dall’inizio in modo più favorevole rispetto agli altri colleghi”.

Franzmayr riceverà 319.368 euro di risarcimento pari al denaro che avrebbe guadagnato se avesse ottenuto il posto, più i danni, scrive il quotidiano austriaco Der Standard. L’allora ministra dei Trasporti, la socialdemocratica Doris Bures, ha difeso la procedura effettuata all’epoca come legalmente ineccepibile, giustificando la scelta come un modo per contrastare “la massiccia sotto-rappresentazione delle donne” all’interno del ministero.