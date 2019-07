"Paga il biglietto". "No, voglio la multa": surreale botta e risposta tra capotreno e passeggero

"Voglio la multa". "No, tu mi paghi il biglietto come gli altri passeggeri". Botta e risposta tra un controllore e un passeggero su un treno regionale partito da Malpensa e diretto a Milano Cadorna. Come è evidente dalle immagini, il passeggero non mostra la benché minima intenzione di acquistare il biglietto, sostenendo che avrebbe preferito ricevere una multa. Ne scaturisce un'animata discussione: "Tu paghi. Ho visto che hai 100 euro nel portafogli", la prima richiesta della capotreno, una giovane donna che sembra sapere perfettamente il fatto suo.

Parole alle quali il passeggero risponde: "No, io prendo la multa". "Cosa io prendo la multa, no: tu mi paghi il biglietto", rilancia lei. "No, io non ne pago biglietto". "Allora, tu da qui non scendi, mi dispiace. Perché tu mi devi pagare il biglietto come pagano gli altri".

Ad un certo punto interviene un secondo cliente Trenord che prende le parti della donna in divisa con una certa foga: "A casa tua vieni preso a bastonate, devi solo ringraziare".

Il passeggero però insiste. "No io non pago il biglietto, ma la multa sì". "Ma non pigliare per il culo che la multa non la paghi. Ma scusa - dice il secondo passeggero quasi a voler lanciare un messaggio pedagogico all'altro - io pago biglietto, abbonamento e tutto. Tu fai lo stesso lavoro perché è un tuo dovere. E non ti approfittare perché c'è una donna".

Alla fine il 'portoghese' cede e si convince ad acquistare il biglietto. "È incredibile. Hai soldi e non mi paghi il biglietto. Ma guarda che sei una cosa vergognosa", si sfoga alla fine la capotreno. Alle sue parole 'il portoghese', ancora non del tutto redento le dice stizzito: "Stai zitta". Ma la capotreno, che ha dimostrato di saper fare benissimo il suo lavoro rimanda il messaggio al mittente: "No, stai zitta lo dici a tua sorella". E nel frattempo stacca il biglietto di 8.20 per il passeggero scroccone che scende a Saronno.

Botta e risposta tra il "portoghese" e la capotreno: video