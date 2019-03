Il disegno della piccola Eleonora commuove i vigili del fuoco: "Avete salvato tutti"

"Cari vigili del fuoco, voi salvate la vita a tutti noi che abbiamo bisogno". Un disegno fatto a mano e poche parole per dire grazie a quegli uomini che sprezzanti del pericolo e della fatica non si sono risparmiati per metterli in salvo. "Avete salvato tutte le nostre case, bambini e adulti". Firmato: Eleonora.

La bimba nella notte tra lunedì e martedì ha dovuto abbandonare la casa sulle alture di Cogoleto (Genova) dove viveva con la famiglia, per il tremendo incendio divampato a causa (almeno stando a quanto accertato dalle forze dell'ordine) dalla caduta di un traliccio enel. Per spegnere le fiamme e mettere in salvo i residenti sono arrivate squadre di pompieri da ogni parte della Liguria.

Quando il rogo era ormai spento, martedì mattina, la piccola Eleonora accompagnata dalla mamma si è avvicinata a una squadra dei vigili del fuoco di La Spezia per consegnare loro un fogliettino. La bimba, racconta GenovaToday, "si è avvicinata timidamente, un po' impaurita dalle divise sporche di fuliggine e provata dalla stanchezza e dall'ansia, ma ha teso la manina e ha consegnato a quegli ‘omoni’ il suo disegno".

Un gesto che, forse è anche inutile dirlo, ha sciolto il cuore dei pompieri accorsi sul posto per domare le fiamme: "Uno di quei regali che rimangono nel cuore - hanno commentato - che danno un senso compiuto a tutto quello che facciamo".

Cogoleto: distrutti 140 ettari di terreno, dispersa una cagnolina

L'incendio ha distrutto circa 140 ettari di terreno, due case sono state danneggiate, e sono state 47 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Molte di loro hanno già fatto rientro a casa: solo quattro sono rimaste in hotel. Due persone sono state portate al pronto soccorso ma per fortuna non si sono registrati feriti gravi nè vittime.

L'incendio a Cogoleto (foto Vigili del fuoco)