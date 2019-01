Disoccupato trova portafoglio con 900 euro e lo restituisce: assunto come ricompensa

Ha trovato un portafoglio con quasi 900 euro più carte di credito e documenti e ha fatto quello che forse non in tanti avrebbero fatto: l'ha portato in Comune affinché venisse riconsegnato al proprietario. Già solo per questo la storia di Omar Chamkou, 59enne di origine marocchina che vive a Cartigliano nel Vicentino, sarebbe degna di essere raccontata. Ma quel gesto generoso gli ha portato fortuna, perché grazie alla sua onestà ha trovato un lavoro.

Come racconta Il Corriere del Veneto, il portafoglio smarrito appartaneva a un dipendente di una conceria della zona, la Finco di Bassano. Dopo aver fatto benzina, l'uomo lo aveva dimenticato sul tetto dell'auto ed era ripartito.

Omar Chamkou, ricompensato per la sua onestà

Il titolare della conceria, Bernardo Finco, ha deciso di offrire come ricompensa un lavoro a Chamkou. L'uomo, disoccupato da tempo e con tre figli minorenni a carico, ha perso il lavoro dopo che l'anzienda per cui aveva lavorato per 16 anni come operaio aveva chiuso ed era stata assorbita da una multinazionale. "Una persona di tale onestà va conosciuta - ha fatto sapere Finco - Abbiamo verificato, è stato sfortunato e ha perso il lavoro per colpe non sue. Lavorerà in reparto da noi, inizia lunedì".

Plaude al gesto dell'azienda il sindaco Guido Grego, che aveva mobilitato la polizia localee per rintracciare il proprietario dell'azienda e aveva pubblicato sulla pagina Facebook del Comune una foto insieme a Chamkou e la moglie, con il commento: "Bravi, cittadini onesti".