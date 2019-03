Il raduno finisce malissimo: distrugge la Lamborghini da 300mila euro appena comprata

Il suo intento era quello di sfoggiare la sua auto di lusso per le vie di Londra, invece si è trovato a contare i danni dopo essere andato a sbattere prima contro un albero e poi contro un muro. Per fortuna l'uomo alla guida dell'auto non ha riportato ferite, ma la sua Lamborghini Huracan ha subito parecchi danni durante un raduno per appassionati organizzato a Hacton dal concessionario inglese HR Owen. Il video dell'incidente, registrato da alcuni spettatori che stavano assistendo all'esibizione, è stato postato anche su YouTube.

Come riporta il quotidiano britannico Evening Standard, appena è sceso dall'auto il proprietario è scoppiato in un pianto disperato. Il motivo? Il muso della Lamborghini dal valore di 250mila sterline, pari a circa 300mila euro, è andato completamente distrutto. Oltretutto il veicolo era stato

appena acquistato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha perso il controllo della sua Lamborghini dopo un'accelerazione improvvisa, ha sbandato ed è andato a schiantarsi contro le auto parcheggiate, prima di carambolare contro un albero e finire la folle corsa contro un muro.