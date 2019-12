Deve buttare un divano e lo lancia dal balcone: incastrato dal video

No, non si tratta di un fake, ma delle immagini delle videocamere di sorveglianza della Polizia locale di Milano. Gli agenti hanno documentato alcuni eclatanti episodi di smaltimento illecito di rifiuti in varie zone della città. Tra i diversi casi, come documenta il video di MilanoToday, c'è anche chi è stato sorpreso a lanciare un divano dal balcone del primo piano, oltre a chi si ferma in auto e lascia i sacchetti sul ciglio della strada.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Milano, 15 denunce e 34 sanzioni per smaltimento illecito di rifiuti

L'operazione di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti ha portato a 15 denunce e 34 sanzioni amministrative per scarico illecito di rifiuti, con multe per oltre 74mila euro. Tra il 25 maggio e il 31 ottobre 2019, anche grazie all'ausilio di telecamere e fototrappole, sono stati scoperti 154 casi in totale, 71 dei quali per scarico illecito compiuti da persone con un veicolo, mentre altri 83 sono attribuibili a pedoni.