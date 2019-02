Compie 18 anni, 'sfida' la madre no vax e si fa vaccinare: "Dio sa come sono ancora vivo"

Figlio di genitori no vax, una volta compiuti 18 anni lo studente americano Ethan Lindenberger ha deciso di farsi vaccinare e di convidere la sua storia su internet accusando i genitori di aver messo in pericolo la sua salute, e quella dei suoi fratelli più piccoli, per quelle che definisce credenze sbagliate.

Lo scorso novembre Ethan ha chiesto agli utenti di Reddit dove poter fare i vaccini. "I miei genitori sono così stupidi - disse - Dio solo sa come come sono ancora vivo". Dopo aver ricevuto informazioni sul dipartimento della Salute dello Stato dell'Ohio, dove vive, Ethan si è poi sottoposto a un primo giro di vaccini contro il tetano, l'influenza, l'Hpv e l'epatite B.

"Abbiamo qualcosa come il morbillo, che è una malattia prevedibile contro cui tutti possiamo vaccinarci e che io e molte altre persone crediamo stia tornando a causa delle opionioni di quelli che hanno influenzato mia mamma", dice ora il ragazzo alla Cbs, specificando di non aver mai messo in discussione la volontà della madre di preoccuparsi per lui, seguendo quello che secondo lei era la via migliore, bensì "il suo giudizio".

La madre di Ethan, nonostante il ragazzo le abbia mostrato studi scientifici che dimostrano la sicurezza dei vaccini, ha detto di rimanere convinta delle sue idee ma di aver apprezzato il coraggio del figlio di "battersi per ciò in cui crede, anche se va contro quello in cui credo io".