Vietata la vendita di latte e acqua nei supermercati: cittadini infuriati

Due giorni di divieto di vendita di bevande, venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018, nei supermercati vicino alle scuole di Pinerolo (Torino), dalle 8 alle 14,30. La decisione, sia pure contenuta nello spazio e nel tempo, non ha mancato di far discutere, soprattutto sui social network. Sono compresi, infatti, i cartoni di latte e le bottiglie di acqua, con tanto di sigilli nei supermercati nelle fasce orare incriminate.

Come riporta TorinoToday, il provvedimento è stato adottato dal sindaco Luca Salvai per "disporre le misure necessarie al fine di tutelare l’incolumità degli studenti nei giorni in cui si concludono le scuole", come recita l'ordinanza da lui disposta. Tutto è stato deciso dal primo cittadino "ritenuto necessario adottare tutti gli accorgimenti al fine di presidiare l'area da parte delle forze di polizia per scongiurare episodi pericolosi ed eventi di vandalismo nelle aree circostanti il polo scolastico. Visto che negli anni scorsi, in occasione dell'ultimo giorno di frequenza scolastica, nelle aree circostanti le sedi delle scuole si sono verificati gravi episodi di danneggiamento di manufatti pubblici e privati che, oltre a creare danni, hanno fatto sì che al termine della giornata l'area compresa tra corso Torino, via dei Rochis, via Baden-Powell, viale Kennedy e piazza Don Milani si presentasse in estremo degrado, ricoperta di rifiuti e vetri infranti".

In sostanza, "gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra", mentre è vietato "a chiunque introdurre nell’area bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito".

"E' come vietare le minigonne per evitare gli stupri", dicono i cittadini sul gruppo 'Siamo di Pinerolo se..." su Facebook. Anche il sindaco, Luca Salvai, ricevute le critiche per il provvedimento, annuncia correzioni a partire dal prossimo anno. ”Non è un’ordinanza - dice - diversa da quella che avevo firmato l’anno scorso. In passato si erano verificati problemi all’uscita della scuola ed era dovuta intervenire l’azienda per la raccolta rifiuti per ripulire tutto. I vetri per terra erano molto pericolosi. Quest’anno abbiamo inserito nell’ordinanza anche il divieto della plastica e forse è un po’ troppo stringente, il prossimo anno valuteremo se eliminarlo”.

Non tutti i punti vendita stanno rispettando l'ordinanza. Ci sono negozi che (come mostra la foto di apertura) continuano a vendere l'acqua e il latte senza problemi.