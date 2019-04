Divorzio Bezos, all'ex moglie 35 miliardi di dollari

Il divorzio tra Jeff Bezos e l'ormai ex moglie Mackenzie diventa il più "ricco" della storia Usa superando quello tra il mercante d'arte Alec Wilderstein e sua moglie Jocelyn. All'ex compagna di Mr Amazon andrà infatti il 25% del capitale posseduto da entrambi nel colosso dell'e-commerce, che equivale al 4% delle azioni ordinarie. La sua quota secondo gli osservatori vale circa 35 miliardi di dollari. Mackenzie Bezos diventa così la quarta donna più ricca del mondo. Il controllo dell'azienda resta invece nelle mani dell'ex marito che detiene ancora il 75% delle azioni comuni, circa il 12% della società sulla base del rapporto di Forbes.

"Sono grata che si sia concluso il processo di dissoluzione del mio matrimonio con Jeff - ha scritto Mackenzie -. Sono contenta di dargli tutti i miei interessi nel Washington Post e in Blue Origin, il 75% delle nostre azioni in Amazon più il controllo dei voti sulle mie azioni".

In realtà a Mr Amazon è andata anche bene: Bezos ha infatti fondato l'azienda un anno dopo essersi sposato e secondo le leggi americane Mackenzie avrebbe potuto ottenere metà del patrimonio. Il suo è stato comunque un bell'accontentarsi.

E difatti l'ex marito non si è risparmiato nel tesserne le lodi su Twitter. "È stata una partner, un’alleata e una mamma straordinaria. È brillante e avrò sempre qualcosa da imparare da lei. La ringrazio per il suo appoggio in questo processo e non vedo l'ora della nostra nuova relazione come amici e genitori".