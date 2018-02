Il dna conferma che i figli non sono i suoi, ma per i giudici deve continuare a mantenerli

Quei figli non sono suoi, il test del dna lo conferma, ma per i giudici ha l'obbligo di mantenerli: deve prevalere l'interesse superiore della tutela dei minori.

E' quanto ha stabilito la sentenza della Corte d'Apello di Bologna, che ha chiuso così una lunga e tormentata vicenda - raccontata da La Gazzetta di Modena - che ha visto protagonisti un modenese e la sua ex moglie, che gli aveva dato due gemelli. Quei bambini però non sono figli suoi.

Il sospetto del tradimento lo tormentava da anni e già nel 2009 aveva chiesto di disconocere la paternità all'Ufficio di Stato Civile del suo paese, un comune della Provincia di Modena. La sua richiesta era stata respinta e per questo aveva presentato un ricorso.

I giudici della Prima Sezione della Corte d'Appello di Bologna avevano quindi disposto una consulenza tecnica e i risultati dell'esperta incaricata avevano escluso ogni rapporto di filiazione tra l'uomo e i due gemelli. Ma, per il tribunale, il fatto che lui non sia il padre dei gemelli, a livello di filiazione, "non può implicare automaticamente la domanda di disconoscimento della paternità", perché "l’interesse superiore del minore deve essere accertato in concreto dal giudice".

Quindi, "nonostante sia stata dedotta dall’appellante l’assenza di un forte legame affettivo coi minori, quel che è certo è che il provvedimento richiesto li priverebbe di una delle due persone tenute al loro mantenimento con un conseguente pregiudizio economico per i minori. In questo senso l’interesse superiore del minore appare al momento contrario alla proposta di disconoscimento".