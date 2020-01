Domenico, stroncato da un malore in Messico: gara di solidarietà per riportarlo a casa

E' partita la gara di solidarietà per "riportare a casa" il corpo di Domenico Cossu, di Domus de Maria (Cagliari), piccolo comune tra Pula e Teulada: il ristoratore sardo è morto a 43 anni a Puerto Escondido. Vi si era trasferito da poche settimane per aprire un locale insieme alla compagna. Sognava di far conoscere la cucina sarda in Messico, dopo aver lavorato per anni come operaio in Piemonte.

Tanti compaesani si stanno mobilitando per fare in modo che abbia un degna sepoltura, per riportarlo in patria servono molti soldi. A raccogliere le donazioni, è la sorella di Domenico. Il ristoratore è morto a causa di un malore improvviso. Dolore e sconcerto a Domus de Maria: "Due giorni prima abbiamo passato una bellissima serata e tra una battuta e l’altra mi hai raccontato del tuo nuovo lavoro – scrive il cugino sul suo profilo Facebook -, eri contentissimo e io ancora di più per te, perché il tuo sogno si era avverato. Prima di abbracciarci per salutarci mi hai detto: ‘Devi venire a trovarmi nel mio locale’. Io risposi che, anche se non sarebbe stato semplice, avrei fatto il possibile. Ancora non riesco a crederci. Faremo di tutto per averti qui vicino a noi. Un abbraccio grandissimo".

Il Comune è pronto a fare la propria parte per riportare Domenico a casa: tutti lo ricordano come un bravo ragazzo, pieno di vita. Una vita spezzata troppo presto.