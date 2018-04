Prete sparisce con 200mila euro della parrocchia: "Soffre di ludopatia"

Il caso era arrivato fino alle trasmissioni tv e ai giornali nazionali: solo adesso, quando sono passati circa due anni, viene fatta finalmente piena luce. È stata fatta chiarezza su quanto accaduto a Spinea (Venezia) dopo la sparizione del parroco, don Flavio Gobbo, e di una somma vicina ai 200mila euro dalle casse della chiesa.

Il sacerdote, spiega la diocesi di Treviso, è in cura per una forma di ludopatia: "Don Flavio Gobbo, in questo periodo di sospensione del ministero, concordato con il vescovo - dice la nota -, è sempre rimasto in contatto con i suoi superiori e con i suoi confratelli sacerdoti, non lo hanno mai abbandonato, offrendogli l’aiuto e il sostegno necessario. Egli ha accettato sin da subito di sottoporsi ad un impegnativo programma terapeutico riabilitativo in un centro specializzato per curare una forma patologica di disturbo da gioco d’azzardo, una dipendenza che, si è visto, può coinvolgere chiunque".

Il caso era iniziato come un vero e proprio giallo: mancavano tanti, troppi soldi. "Questa patologia è molto più diffusa di quanto si possa pensare o si voglia riconoscere - sottolinea la diocesi - Una volta riconosciuta, essa necessita di un aiuto specialistico e di un contesto umano e comunitario di supporto. Infatti, è tipico di questi disturbi negare o minimizzare il problema e illudersi di uscirne da soli".

In diocesi sperano che don Flavio Gobbo possa tornare sulla retta via: "In questo lungo e faticoso percorso è stato sostenuto principalmente dalla preghiera ma anche dalla volontà di tornare presto a svolgere il suo ministero - si conclude nella nota - nel quale non ha mai smesso di riconoscersi".