Dona un rene al pompiere che ha salvato la vita a sua figlia

Nel 2016 un pompiere coraggioso salvò la vita a sua figlia, così lei, a due anni di distanza, ha trovato un modo altrettanto generoso per ringraziarlo, donandogli un rene. Arriva dal Minnesota, negli Stati Uniti, una storia molto commovente, che negli ultimi giorni ha trovato spazio nei quotidiani di tutto il mondo.

Come raccontano David Williams e Gianluca Mezzofiore della Cnn, tutto ha avuto inizio a Bearville circa tre anni fa, quando il pompiere Bill Cox è stato il primo a intervenire per prestare soccorso a Becca Bundy, una ragazzina che aveva accusato un grave malore in casa. In quel periodo l'uomo faceva parte del Corpo dei vigili del fuoco della cittadina statunitense, con il ruolo di primo soccorritore. Così, quando in centrale è arrivata una richiesta d'aiuto per soccorrere una ragazza, Cox si è subito precipitato sul posto fornendo le prime cure in attesa dell'ambulanza.

A due anni di distanza la mamma di Becca Bundy ha voluto restituire l'immenso favore, salvando la vita a quel pompiere. Nel 2018 la donna ha infatti incontrato Bill Cox in un pub e l'uomo indossava una maglietta con scritto: 'Il mio nome è Bill. Sono allo stadio terminale di un'insufficienza renale e ho bisogno di un rene'. La donna non ci ha pensato più di tanto e, dopo aver scoperto di avere lo stesso gruppo sanguigno, si è offerta di donare un rene all'ex pompiere.