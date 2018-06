Dona lʼutero alla sorella che non poteva avere figli: Lolita è diventata mamma

Lolita Carlerup è diventata mamma a 37 anni. Ha potuto realizzare quello che per tanto tempo le era sembrato solo un sogno quasi impossibile grazie alla sorella, che le ha donato il suo utero.

E' successo in Svezia, e la notizia fa il giro del mondo. Aveva 14 anni Lolita quando scoprì, a causa di una rara sindrome, di non avere l'utero. La sindrome di MRKH è una condizione caratterizzata da aplasia congenita dell'utero

La donazione di sua sorella maggiore le ha permesso di sottoporsi alla fecondazione e tre anni fa è nato il piccolo Cash-Douglas.

"Volevo così tanto un figlio, sapere che non potevo averlo mi ha fatto sentire per anni come morta dentro - racconta - . Ora mi sento certamente più donna e spero che il mio caso sia d'esempio per tante altre famiglie".

Linda, la sorella di 42 anni, ha già quattro figli: "È il regalo più bello che le potessi fare", racconta commossa. Ha rivelato che a farle venire l'idea di donare l'organo alla sorella è stata la scoperta che anche sua figlia Angelina di 10 anni non ha l'utero. "Mi sento paradossalmente più donna ora perché ho fatto qualcosa di speciale per mia sorella come sorella e per mia figlia come madre".